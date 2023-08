La direttrice della fotografia Francesca Amitrano, al momento impegnata sul set di Mare Fuori 4, è stata ospite dell’edizione 2023 del Giffoni Film Festival, terminato alcuni giorni fa.

Sulle riprese dell’attesissima quarta stagione, Amitrano ha spiegato:

Adesso cominciamo con gli esterni e quindi sarà interessante, ma anche bello, perché vedi posti nuovi e giri in posti nuovi, sono anche un’occasione per fare cose creativamente stimolanti.

Parlando dell’evoluzione della fotografia, ha poi aggiunto:

L’idea è sempre quella di fare un piccolo passo in più, magari saranno sfumature per la quarta che non tutti vedranno in maniera così eclatante. […] Diciamo che il look sarà quello dell’anno scorso, però ci saranno dei piccoli miglioramenti, non ci fermiamo mai.