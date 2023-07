John Stamos, durante la sua apparizione allo show Hot Ones, ha svelato che inizialmente “odiava” la comedy Gli amici di papà dopo aver scoperto che la storia non era in stile Henry e Kip (lo show con Tom Hanks e Peter Scolari con al centro due uomini single che lavorano in campo pubblicitario e si fingono donne) , come gli era stato anticipato.

L’attore ha dichiarato:

Gli amici di papà… Odiavo quello show. Ovviamente sono finito per amarlo ma mi era stato proposto come Henry e Kip… Con un paio di ragazzini sullo sfondo. E, mentre stavamo facendo il casting, ho pensato: ‘Stanno trascorrendo molto tempo per scegliere questi ragazzini che saranno delle presenze secondarie’.

Stamos ha quindi aggiunto:

Abbiamo fatto un tavolo di lettura e io ero la star di General Hospital… Ci siamo seduti e abbiamo iniziato a leggere. Jodie Sweetin, che interpreta Stephanie, inizia a leggere le sue battute e le persone morivano dal ridere, stavano realmente urlando. E io pensavo: ‘Cosa sta succedendo qui?’. Non potevano nemmeno sentire sentire le mie battute perché stavano ridendo troppo.

John ha svelato che era corso nella lobby del Century Plaza Hotel per chiamare i suoi agenti e chiedere di farlo uscire dal progetto, ma poi è stato coinvolto Bob Saget e gli è stato consigliato di dare una chance alla serie.

La star di Gli amici di papà ha concluso:

Sono stato a lungo combattuto. E poi ho finalmente detto: ‘Cosa sto facendo?’. Si tratta di uno show meraviglioso che abbiamo costruito con dolcezza e gentilezza. Non c’era alcun personaggio principale in quello show ed è quello di cui mi sono reso conto. Il personaggio centrale è l’amore ed eravamo la miglior rappresentazione di una famiglia amorevole, non una famiglia normale. Ed era la nuova normalità, ora una famiglia non convenzionale.

