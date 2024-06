In occasione del 40° anniversario del film dei Gremlins, Max ha svelato i primi dettagli sulla seconda stagione della serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai.

La seconda stagione si intitolerà Gremlins: The Wild Batch e debutterà in autunno, come conferma il teaser diffuso alcune ore fa.

Nella seconda stagione troveremo Gizmo, Sam e Elle impegnati in un viaggio dalla loro casa a Shangai verso San Francisco. I nostri eroi si avventureranno nelle profondità del West americano, ritrovandosi davanti nuove creature soprannaturali e alcuni personaggi misteriosi.

Nel cast vocale troveremo nuovamente Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Izaac Wang, AJ LoCascio e Gabrielle Nevaeh, mentre alcune guest star saranno annunciate in futuro.

Gremlins: The Wild Batch è prodotto da Amblin Television in collaborazione con with Warner Bros. Animation.

