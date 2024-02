ABC ha condiviso un nuovo trailer della stagione 20 di Grey’s Anatomy, regalando interessanti anticipazioni.

In attesa del ritorno della serie, previsto per il 14 marzo sugli schermi americani, i fan possono infatti vedere qualche dettaglio in più del ritorno di Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, e di Arizona Robbins, interpretata da Jessica Capshaw.

Nel video debutta anche Monica Beltran, parte affidata a Natalie Morales, chrirugo specializzato in pediatria che potrebbe attirare l’attenzione sentimentale di Amelia Shepherd (Caterina Scorsone).

Nel trailer si vedono poi la situazione di Teddy Altman (Kim Raver), e i problemi dei tirocinanti a causa della morte di un paziente, oltre a una difficile sfida che attende Simone e Lucas.

Che ne pensate del nuovo trailer della stagione 20 di Grey’s Anatomy?

Per scoprire altre anticipazioni sul ritorno di Meredith Grey bisognerà attendere ancora qualche settimana. Ellen Pompeo aveva deciso di apparire meno frequentemente nel medical drama di cui è star e produttrice per dedicarsi anche ad altri progetti, come la miniserie Orphan prodotta per Hulu.

