Il 14 marzo ritornerà sugli schermi di ABC la serie Grey’s Anatomy con gli episodi della stagione 20 e un teaser mostra anche qualche immagine del ritorno di Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, nell’ospedale Grey Sloan Memorial.

Nel video si vede infatti la protagonista mentre parla con Miranda Bailey e chiede quanto a lungo deve aspettare, venendo poi informata che i tirocinanti sono nei guai.

Nelle sequenze inserite nel montaggio si vede poi Nick Marsh (Scott Speedman) di nuovo a Seattle e alle prese con gli studenti. I giovani, inoltre, affronteranno situazioni complicate.

Nel teaser spazio poi alla coppia composta da Jo (Camilla Luddington) e Link (Chris Carmack), a Richard (James Pickens Jr) che cerca di rimanere sobrio, oltre a un piccolo aggiornamento su Teddy Altman (Kim Raver). Al termine della stagione 19, infatti, la donna aveva perso i sensi e nel filmato Winston (Anthony Hill) dice che è in condizioni critiche.

Per scoprire altre anticipazioni sul ritorno di Meredith Grey bisognerà attendere ancora qualche settimana. Ellen Pompeo aveva deciso di apparire meno frequentemente nel medical drama di cui è star e produttrice per dedicarsi anche ad altri progetti, come la miniserie Orphan prodotta per Hulu.

