Netflix, con un video condiviso online, ha annunciato che le riprese della stagione 2 di Hellbound sono ufficialmente iniziate.

Nel filmato si mostrano il cast e la troupe mentre iniziano a lavorare, essendo iniziata la produzione delle nuove puntate della serie diretta e creata da Yeong Sang-ho.

Nel 2021 lo show era diventato un grande successo, in parte anche grazie all’accoglienza riservata a Squid Game.

Lo show si ispira a un webtoon intitolato Hell, scritto e disegnato proprio da Yeon Sang-ho. La sceneggiatura è firmata da Choi Kyu-sok e gli episodi sono prodotti da Lezhin Studio.

Al centro della trama c’è l’esplorazione di come l’idea del bene e del male, e del peccato e delle virtù, possano modificare e influenzare la società, dando il via a un’epoca all’insegna del caos. I sei episodi mostreranno quello che accade quando delle misteriose creature, chiamate Esecutori dell’Inferno, attaccano le persone. Jun Jin-Su è un carismatico leader di un gruppo religioso chiamato New Truth Society e ottiene molti seguaci fedeli che si convincono che queste presenze siano degli angeli e un segno del volere divino. Al suo interno, inoltre, si forma un gruppo estremista che usa la violenza. A investigare sul gruppo sono Bae Young-jae, un produttore televisivo che va alla ricerca della verità, e il detective Jin Gyeong-hun, mentre l’avvocato Min Hye-jin si oppone alla sua espansione dal punto di vista legale.

Nel cast della prima stagione c’erano Yoo Ah-in (Chicago Typewriter, Voice of Silence), Park Jeong-min (Bleak Night, Deliver Us From Evil), Kim Hyun-joo (Glass Slippers, What Happens to My Family?), Won Jin-ah (The Age of Shadows, Steel Rain), e Yang Ik-june (Breathless). Tra gli interpreti anche Kim Do-yoon, Kim Shin-rok, Ryu Kyung-soo, Lee Re, e Im Hyeong-guk.

Che ne pensate del video che annuncia l’inizio delle riprese della stagione 2 di Hellbound? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili