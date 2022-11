Il nostro universo: il trailer della nuova docuserie narrata da Morgan Freeman

Netflix ha condiviso il trailer della nuova docuserie intitolata Il nostro universo che può contare sulla voce narrante di Morgan Freeman.

Il progetto è composto da sei episodi e racconterà l’intera storia dell’universo e del percorso compiuto in ben 13.8 miliardi di anni.

Nel video Freeman ricorda che nella vita di ogni creatura sulla Terra c’è un elemento legato agli eventi avvenuti miliardi di anni fa, “di portata inimmaginabile e all’insegna della violente bellezza che connette tutti gli esseri viventi”.

La sinossi dichiara che il progetto unirà degli spettacolari video della natura a effetti speciali incredibili, conducendo gli spettatori in un’avventura affascinante per esplorare i legami che guidano il mondo naturale. Dalla nascita del sole a quella delle tartarughe marine, Il nostro universo userà delle animazioni innovative per drammatizzare le spettacolari forze celesti che hanno generato il nostro sistema solare, mentre le nuove tecnologie e l’uso del CGI farà avvicinare gli spettatori ad alcuni degli animali più iconici e carismatici sulla Terra.

Il nostro universo debutterà in streaming su Netflix il 22 novembre.

Fonte: /Film