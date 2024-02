Il 12 maggio debutterà sugli schermi americani di AMC la stagione 2 di Intervista col vampiro e il nuovo trailer regala qualche anticipazione.

Nel video si vedono infatti Louis (Jacob Anderson) e Claudia (Delainey Hayles) in Europa, Lestat (Sam Reid) che sta per tornare, e un preoccupato Armand (Assad Zamadi), forse perché Louis ammette di non ricordare degli eventi mentre parla con Daniel (Eric Bogosian).

La storia si era interrotta con Louis e Claudia che, dopo essersi liberati di Lestat, sono partiti con destinazione l’Europa.

Nei nuovi episodi si dovrebbe approfondire la storia di Daniel (Eric Bogosian) e Armand (Assad Zaman). I due si erano in realtà conosciuti già negli anni ’70, quando Armand utilizzava il nome di Rashid.

Sam Reid, che ha la parte di Lestat, ha spiegato recentemente a Entertainment Weekly, che Louis ha un nuovo partner, Armand, di cui si scoprirà la storia e il passato, essendo una presenza con legami con molti dei vampiri.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 della serie Intervista col vampiro? State attendendo il ritorno della serie?

Fonte: AMC