In occasione del, che si è tenuto questa notte, AMC ha pubblicato unpromozionale in cui ha mostrato anche le prime immagini di, la serie basata sul romanzo di Anne Rice.

Nel video, che potete vedere qui sopra o nel tweet qui sotto, AMC mostra i titoli in arrivo quest’anno, con le ultime stagioni di The Walking Dead, Killing Eve (che debutterà il 27 febbraio) e Better Call Saul (che debutterà invece il 18 aprile), e appunto immagini inedite di nuove serie tra cui Intervista col Vampiro. In queste prime scene possiamo vedere Jacob Anderson nel ruolo di Louis, in quello che sarà probabilmente il suo primo incontro con il Lestat di Sam Reid. Più avanti nel video possiamo rivedere l’attore mentre guarda in camera con un vestito elegante.

Iconic characters. Epic new worlds. Legendary series. It’s all here. pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022

Oltre alla serie con protagonisti Sam Reid e Jacob Anderson, trovano spazio nello spot anche 61st Street, Dark Winds, That Dirty Black Bag, Moonhaven e Tales of the Walking Dead, tutte in arrivo entro la fine dell’anno.

61st Street racconterà la storia di Moses Johnson, un promettente atleta di liceo di colore, che si ritrova incastrato nel famigerato sistema di giustizia criminale di Chicago. Star dello show sarà Tosin Cole, nel cast anche Courtney B. Vance.

Dark Winds parlerà invece di due poliziotti Navajo, Leaphorn (Zahn McClarnon) e Chee (Kiowa Gordon) che, negli anni ’70, vanno alla ricerca di indizi su un brutale doppio omicidio che li obbliga a mettere in dubbio ciò in cui credono e affrontare i traumi vissuti in passato.

That Dirty Black Bag con Dominic Cooper e Douglas Booth, parlerà dello scontro lungo otto cruciali giorni tra Arthur McCoy (Cooper), uno sceriffo incorruttibile e con un passato travagliato, e Red Bell (Booth), un famigerato e solitario cacciatore di taglie che è solito decapitare le sue vittime e ficcare le loro teste in uno sporco sacco nero, perché le teste pesano meno dei corpi.

Moonhaven sarà un thriller realizzato dallo sceneggiatore e produttore Peter Ocko (Lodge 49, Black Sails), e incentrato su Bella Sway, che è impegnata come pilota e nel contrabbando e si ritrova accusata di un crimine e abbandonata su Moonhaven, una comunità utopica che cerca di ricreare un Giardino dell’Eden di 500 miglia quadrate costruito sulla Luna per trovare soluzioni ai problemi che presto porranno fine alla civiltà sulla madre Terra.

Infine Tales of the Walking Dead è il nuovo progetto antologico targato AMC, basato sul mondo di The Walking Dead, nel cast Daniella Pineda,Terry Crews, Parker Posey, Poppy Liu, Anthony Edwards, e Jillian Bell.

