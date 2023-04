James Corden e il suo The Late Late Show hanno ufficialmente detto addio al proprio pubblico dopo otto anni con una puntata ricca di ospiti speciali, tra cui Tom Cruise.

Il conduttore ha aperto la serata con un numero musicale ispirato alla canzone di Donna Summer intitolata Last Dance, diventata così Last Show.

Cruise si è poi prestato a un momento divertente ispirato al musical Il Re Leone, cantando anche Hakuna Matata (potete vedere il video dello sketch nell’embed a inizio articolo).

Corden ha successivamente avuto il momento carpool karaoke con Adele, apparsa nello show anche nel 2016. Il conduttore ha confessato alla cantante:

Mi mancherà tutto. Ho sottovalutato quanti amici ho guadagnato realizzando lo show. Più di tutto il resto, mi mancherà andare a lavorare con i miei amici ogni giorno. Mi mancherà Los Angeles. Sono semplicemente certo che sia il momento… Per noi come famiglia, con le persone che invecchiano… Di andare a casa.

Gli ultimi ospiti dello show sono quindi stati Will Ferrell e Harry Styles. Nelle ultime battute dello show è poi stato trasmesso un messaggio del presidente Biden, che ha ringraziato il conduttore di non averlo mai fatto cantare in una macchina, e gli interventi di colleghi come Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, David Letterman e Trevor Noah.

Il conduttore, prima di interpretare una canzone originale sull’addio allo show, ha ricordato come la trasmissione fosse iniziata durante l’epoca Obama e abbia poi superato quella di Trump e una pandemia globale. James sostiene di aver assistito ai cambiamenti in corso in America e all’aumentare della divisione e della negatività:

Tutto quello che voglio realmente dire è che vi imploro di ricordare cosa significhi l’America per il resto del mondo. Per tutta la mia vita è sempre stato un luogo all’insegna dell’ottimismo e della gioia. Certo, ha dei difetti, ma quale nazione non li ha? Tutti noi siamo un work in progress. Solo perché qualcuno non è d’accordo con voi non vuol dire che sia buono o cattivo. Ci sono così tante persone che stanno cercando di aumentare quelle differenze. Dobbiamo provare il più possibile a cercare la luce, la gioia. Sono lì fuori. Questo show è sempre stato su tutto questo. Grazie per avermi permesso di farlo. Grazie per avermi fatto entrare nella vostra casa ogni notte.

Che ne pensate dell’addio di James Corden al The Late Late Show?

Fonte: Deadline