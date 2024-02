Jennifer Aniston e David Schwimmer danno vita a una divertente reunion di Friends nello spot di Uber Eats realizzato per il Super Bowl 2024 di domenica 11 febbario che vedrà contrapposti i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers.

Il promo, in cui appaiono anche altre celebrità come David e Victoria Beckham e la star del country Jelly Roll, ruota attorno al claim del “Don’t Forget Uber Eats”: per ricordarsi di quanto sia incredibilmente utile il metodo di consegna di alimenti targato Uber, gli utilizzatori devono necessariamente fare spazio nella propria testa eliminando informazioni poco utili.

Proprio per questa ragione, nei segmenti dedicati agli interpreti di Rachel Green e Ross Geller in Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer, vediamo che la prima non ricorda assolutamente di aver lavorato con il collega per ben dieci anni nel momento in cui lo incontra nel backlot di uno studio cinematografico.

Trovate lo spot nella parte superiore di questa pagina!

Per restare aggiornati su tutti gli spot del Super Bowl 2024 di cui abbiamo parlato finora, non dovete fare altro che visitare questa pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!