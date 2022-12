Crunchyroll e Studio Mappa hanno pubblicato il primo teaser trailer della stagione 2 di Jujutsu Kaisen in arrivo il prossimo anno.

Il breve teaser trailer, che potete vedere qui sopra, annuncia anche il periodo di ritorno della serie animata. I nuovi episodi di Jujutsu Kaisen saranno disponibili dal prossimo luglio. Di seguito la sinossi ufficiale:

Itadori Yūji è uno studente all’apparenza normale, che di normale non ha nulla, che frequenta il Club dell’Occulto. I suoi compagni si troveranno nei guai dopo aver trovato il dito mummificato di Ryomen Sukuna, la più feroce divinità demoniaca, e per salvarli così da diventare più forte sarà costretto a ingoiarlo. Yūji diventa tutt’uno con il demone e sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojō, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le Maledizioni; il suo destino è già scritto: dovrà cercare tutte le 20 dita di Sukuna, ingerirle per poi essere ucciso, così da porre fine una volta per tutte alla minaccia che alberga dentro di lui.