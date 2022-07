AMC ha condiviso il trailer della stagione 2 di Kevin Can F**k Himself, in arrivo sugli schermi americani il 22 agosto.

Nel video si ricorda come al centro della storia ci sia una donna che decide di uccidere il marito dopo 10 anni di matrimonio da incubo. La situazione diventa però molto complicata e la narrazione sembra destinata a riprendere da dove si era interrotta.

Neil, il miglior amico di Kevin e vicino della coppia al centro della trama, ha scoperto i piani omicidi di Allison e Patty.

Nella seconda stagione le due donne dovranno quindi cercare un modo di risolvere i loro problemi. Modificando il loro piano originale di fuga, Patty decide nuovamente di aiutare Allison, ma questa volta a modo proprio.

Nel video si anticipa qualche dettaglio di come Allison cerca di fingere la sua morte e fuggire.

Nella seconda stagione della serie Kevin Can F**K Himself prodotta per AMC ci sarà come guest star Erinn Hayes, con un personaggio di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di Kevin Can F**k Himself? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine