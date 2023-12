Anche quest’anno Kevin Spacey ha diffuso il suo messaggio natalizio nei panni di Frank Underwood, il personaggio che ha interpretato nella serie House of Cards per Netflix.

Ma questa volta non è da solo: viene intervistato nientemeno che da Tucker Carlson, che sembra alternare domande Frank Underwood con domande a Kevin Spacey (quando gli chiede, per esempio, quali siano i suoi piani futuri). Il video è stato caricato proprio sul canale YouTube di Carlson.

Underwood, a quanto pare, pianifica di proporsi come candidato alla Presidenza degli Stati Uniti (le elezioni si terranno infatti nel 2024), e afferma che il paese è “impantanato nella contraddizione e nella confusione”. E continua: “Cosa non fa scattare un trigger warning oggigiorno? Siamo vicini ad avere una poltrona a sacco nello Studio Ovale.” Secondo Underwood, è la paura ad averci condotto fino a questo punto, ed è venuto il momento che “gli adulti tornino al potere”. Non si schiera però con uno dei due partiti, Repubblicano e Democratico, preferendo candidarsi come indipendente.

Underwood, a un certo punto, si mette a parlare in maniera decisamente meta di come Netflix lo abbia “escluso” (cancellando House of Cards) nonostante il successo della piattaforma dipenda in gran parte dalla serie. Chiaramente, in questo momento è più Spacey a parlare di Underwood:

È bizzarro che abbiano pubblicamente tagliato i ponti con me basandosi su accuse nei miei confronti poi rivelatesi false. Netflix esiste grazie a me. Li ho messi io sulla mappa, eppure hanno cercato di seppellirmi.

Quando Carlson chiede a Spacey/Underwood quando tornerà a lavorare, lui risponde che “probabilmente sto lavorando da quando è iniziato questo video”. E si propone per interpretare qualsiasi ruolo gli venga proposto… Affermando poi che se diventerà presidente offrirà la vicepresidenza a Carlson.

Ricordiamo che Spacey è stato recentemente assolto dalle accuse di molestie e si è dichiarato pronto a rilanciare la sua carriera, finora con scarso successo.

