È appena uscita su Netflix la mini-serie in animazione stop-motion La concierge Pokémon, prima collaborazione con The Pokémon Company prodotto dallo studio d’animazione Dwarf Studios.

In un interessante video dietro le quinte scopriamo come è stato realizzato il progetto, composto da quattro episodi da 15/20 minuti ciascuno. Una delle sfide più grandi è stata quella di progettare dei pupazzi che proponessero i Pokémon nel mondo “reale” della stop-motion, con delle qualità tattili e la capacità di muoversi nello spazio. Per questo motivo è stata posta particolare attenzione ai materiali con cui sono stati realizzate le varie creature. Inoltre, nel video scopriamo come spesso l’animazione dei personaggi sia stata realizzata in gran parte in blue screen, con le imponenti miniature delle ambientazioni girate a parte e poi sovrapposte.

La concierge Pokémon: la trama

Questa piacevole serie narra la storia di Haru, una nuova concierge che si occupa dei Pokémon insieme ai colleghi più navigati. Mentre impara come rendere felici i suoi ospiti, Haru inizia un percorso di avventura e amicizia alla scoperta di se stessa.

