La concierge Pokémon la recensione della stagione 1, disponibile da domani 28 dicembre su Netflix.

Il mondo dei Pokémon non è solo battaglie e catture, e spesso il grande pubblico se lo dimentica. Fin dal primo storico film del 1998, ci è stato mostrato un altro lato dei mostriciattoli tascabili, quello più pacifico e spensierato. Si intitolava Le vacanze di Pikachu ed era il primo corto senza umani. In questo cortometraggio, Pikachu e altri Pokémon si divertivano assieme lontani da palestre e scontri selvatici, in quello che fu a tutti gli effetti il primo assaggio del mondo Pokémon al di fuori delle lotte.

La concierge Pokémon eredita quanto fatto in questi venticinque anni dai corti e dagli episodi speciali della serie animata, proponendo una finestra più serena e senza minacce di alcun tipo. Una mini-serie spensierata in quattro episodi, che segna anche la prima vera e propria co...