Netflix ha lanciato il trailer di La concierge Pokémon, la serie in animazione stop-motion che debutterà in streaming il 28 dicembre.

La concierge Pokémon è il primo titolo in collaborazione con The Pokémon Company e un ambizioso progetto in stop motion prodotto dall’acclamata società Dwarf Studio. Espandendo il mondo del franchise, la storia segue una concierge di nome Haru mentre interagisce con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso il “Pokémon Resort”.

Alla regia troviamo Iku Ogawa, mentre alla sceneggiatura troviamo Harumi Doki. Il character design è a cura di Tadahiro Uesugi.

Quando la serie venne annunciata alcuni mesi fa, Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia spiegò: “Netflix non vede l’ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con ‘La concierge Pokémon’, un’esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company.” Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un’entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise”.”

