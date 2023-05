Il crossover di Law & Order in onda su NBC, ideato anche come season finale di SVU e Organized Crime, si concluderà la prossima settimana e, nell’attesa, i fan possono vedere un nuovo trailer e le foto del ritorno di Kelli Giddish.

L’episodio in arrivo sugli schermi di NBC si intitola All Pain is One Malady… With Many Names e i rischi per i protagonisti saranno molto alti, come anticipa il filmato in cui c’è spazio anche per una sparatoria che coinvolge Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay.

Nel crossover i protagonisti stanno unendo le forze per catturare un terrorista che gestisce un sito in cui vengono accettati omicidi su commissione a livello internazionale.

Nelle puntate tornerà anche Kelli Giddish nel ruolo di Amanda Rollins, coinvolta per decifrare degli importanti indizi.

Rollins, nella serie, ha sposato il procuratore distrettuale Dominic “Sonny” Carisi e ha poi lasciato il lavoro nella Special Victims Unit per diventare un’insegnante a Fordham. Nel crossover il personaggio è in attesa di un figlio.

Ecco le foto condivise da TVLine:

Che ne pensate del nuovo trailer e delle foto del crossover di Law & Order?

Fonte: TVLine, NBC