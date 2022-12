L’8 gennaio debutterà sugli schermi di AMC e AMC+ la serie Le streghe Mayfair e una featurette regala nuove interviste e dettagli del dietro le quinte della serie tratta dai romanzi scritti da Anne Rice.

La protagonista Alexandra Daddario, nel video, loda la capacità della scrittrice di affrontare il lato oscuro della natura umana per creare una storia incredibile. L’attrice aggiunge:

L’idea che le streghe siano come qualsiasi altra creatura sovrannaturale è affascinante. Stiamo tutti cercando la magia ovunque e per credere nella magia devi credere anche al suo lato oscuro.

Le streghe Mayfair si basa sulla trilogia di romanzi con al centro un neurochirurgo (Daddario) che scopre di essere l’erede di una famiglia di streghe. Mentre fa i conti con i suoi nuovi poteri, la donna deve affrontare una presenza sinistra che ha tormentato la sua famiglia per generazioni.

La serie, composta da otto episodi, può contare sulla presenza di Esta Spalding che sarà sceneggiatrice e showrunner della serie in collaborazione con Michelle Ashford.

Mark Johnson si occuperà della supervisione dello sviluppo degli adattamenti dei romanzi di Anne Rice per il piccolo schermo e per le piattaforme di streaming.

Nel cast ci sono anche Harry Hamlin (Mad Men) nel ruolo di Cortland Mayfair, Jack Houston (Boardwalk Empire) in quello dell’entità Lasher che ha un legame con la famiglia di streghe da centinaia di anni, Annabeth Gish (Midnight Mass) che sarà Diedre, Beth Grant (Dollface) nei panni di Carlotta, Erica Gimpel (God Friended Me) nel ruolo di Elle, Jen Richards (Clarice) nei panni di Jojo, e Tongyi Charisa (iZombie) che sarà Citroen.

Che ne pensate della featurette della serie Le streghe di Mayfair? Seguirete la serie?

Fonte: ComicBook