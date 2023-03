HBO Max ha pubblicato il trailer finale di Love and Death, in arrivo a fine aprile nel servizio streaming.

La miniserie con Elizabeth Olsen e Jesse Plemons debutterà a fine aprile su HBO Max. La star di WandaVision, nel progetto ispirato a una storia vera, ha il ruolo della casalinga texana che ha ucciso Betty Gore negli anni ’80.

Le puntate seguiranno quello che accade a due coppie di amici che vivono in una città di provincia e frequentano la propria chiesa. Tutto sembra andare nel migliore dei modi fino a quando qualcuno prende in mano un’ascia.

Le riprese degli episodi si sono tenute a Kyle, Texas, e la sceneggiatura è stata firmata da Kelley ispirandosi al saggio Love and Death is inspired by the book Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e a una serie di articoli pubblicati sulla rivista Texas Monthly.

La regia è stata affidata a Lesli Linka Glatter, già dietro la macchina da presa di Homeland e nel cast ci sono inoltre Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey e Krysten Ritter.

La miniserie arriverà su HBO Max il prossimo 27 aprile ed è prodotta da David E. Kelley, Nicole Kidman e Lionsgate Television.

