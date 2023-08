Ospite del Giffoni Film Festival 2023, Lucrezia Guidone ha parlato con Badtaste.it del suo personaggio in Mare fuori, la nuova direttrice Sofia, che ha già dato prova di essere un perfetto connubio di luci e ombre.

La ricerca del personaggio per l’attrice non è ancora finita, ma anzi, è appena iniziata:

Sofia non l’ho ancora trovata. È difficile, e anzi credo che se un attore lo trova subito il personaggio, è finita. Lo devi mettere sempre lontano, ed è quella strada che tu percorri per arrivare al personaggio dove forse trovi qualcosa di lei e forse di te.

Ha poi spiegato che sarebbe favorevole a partecipare al film di Mare fuori (di cui si attende il via libera) e ha convenuto sul fatto che i tempi sarebbero più dilatati in una produzione cinematografica, anche se comunque mai abbastanza per gli artisti:

Sai, il tempo è sempre poco anche se parli con persone che fanno produzioni giganti. Dicono: “Ah peccato, il tempo è poco”. È sempre poco il tempo perché il desiderio di stare su una cosa, di riuscire a trovare una sfumatura, anche piccola, è un’esigenza di tutti gli artisti, degli attori, dei registi, di tutti. Mare fuori chiaramente è un’esperienza intensa perché è una serie corale, quindi ci sono tante storie da raccontare, tanti personaggi, tanti ambienti. È complesso, ci sono scene molto fisiche, intense.

Una delle tecniche cinematografiche preferite dal regista della serie Ivan Silvestrini è il piano sequenza, che Guidone ha definito una grande sfida. L’attrice, ricordiamo, a teatro ha lavorato con grandi nomi della scena italiana e internazionale, perciò era già avvezza a scene di durata prolungata:

È vero, la teatralità aiuta all’interno di un piano sequenza. Ivan [Silvestrini] fa molto bene a sfidarci anche con questo tipo di scelte, perché ci vuole una concentrazione, un’attenzione veramente alta, e quindi sono cose che ti fanno mantenere le antenne drizzate. Il piano sequenza è qualcosa che fa crescere sul set, e in questo senso il teatro è qualcosa che aiuta visto che lì ovviamente si lavora in sequenza.

Dopo essere apparsa in Qui rido io, Fedeltà e Summertime, Lucrezia Guidone tornerà a vestire i panni di Sofia Durante in Mare fuori 4, in onda nel 2024.