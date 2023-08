Si parla oramai da diversi mesi della possibilità di un film di Mare Fuori, dopo tre stagioni di grande successo e una quarta in fase di riprese.

A gettare benzina sul fuoco è stato il produttore Roberto Sessa di Picomedia lo scorso giugno, quando in occasione dei Nastri d’argento Grandi serie 2023 ha svelato che l’anno prossimo dovrebbe entrare in produzione un film.

Abbiamo così approfittato del Giffoni Film Festival 2023, che ha invitato molti dei volti di Mare Fuori sia davanti che dietro alla macchina da presa, per chiedere un parere sulla pellicola in questione.

Francesca Amitrano, direttrice della fotografia, ha definito il film “probabile”:

Il grande schermo è sempre nel cuore e quindi sì, assolutamente. Spero che questo progetto vada in porto, se ne parla e penso che sia molto molto probabile che si faccia. Non vedo l’ora di fare il film di Mare Fuori perché è diverso l’approccio rispetto alla serie, perché c’è più tempo. Fare le cose con più tempo vuol dire farle vuol dire farle meglio.

Ha poi ammesso che, ovviamente, adorerebbe avere più budget:

Lucrezia Guidone, il volto della nuova direttrice Sofia, ha spiegato che sarebbe un piacere partecipare al film e ha convenuto con Amitrano sul fatto che i tempi sarebbero più dilatati, anche se comunque mai abbastanza per gli artisti:

Anche Artem, già apparso al cinema in La paranza dei bambini, adorerebbe recitare nel film di Mare fuori definendolo un “privilegio”.

Giacomo Giorgio, il volto di Ciro, ha parlato di tale possibilità confermando il destino del suo personagigo:

Mare Fuori, certo, funzionerebbe al cinema, ma non solo Mare Fuori, anche un’altra cosa fatta dagli stessi attori, dalla stessa squadra, funzionerebbe. […] Ciro è morto e defunto, però come ho già detto varie volte, non è finito il percorso di Ciro in Mare Fuori. […] Faccio la serie nel passato, nei flashback, un po’ come Berlino nella Casa di carta.