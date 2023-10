Mike Schur, durante un episodio del podcast Pablo Torres Finds Out, ha rivelato il cast e i dettagli della serie L’uomo dei sogni che avrebbe dovuto realizzare per NBC.

Lo sceneggiatore ha spiegato:

Andre Braugher avrebbe dovuto interpretare il ruolo di James Earl Jones. Kristen Bell avrebbe dovuto essere coinvolta. Nick Offerman faceva parte del cast. William Jackson Harpe, che aveva il ruolo di Chidi in The Good Place, avrebbe dovuto essere coinvolto.

Schur, da sempre grande fan, aveva persino costruito un campo da baseball in un’area dove si coltivava mais nell’Iowa per realizzare le riprese. Peacock, tuttavia, non voleva spendere soldi nel progetto e ha deciso di cancellare la serie ancora prima dell’inizio delle riprese.

Mike ha poi raccontato:

C’è una storia vera che, nel 1945, su estrema pressione del consiglio comunale della città di Boston, Tom Yakwey (che era proprietario dei Red Sox) è stato costretto a far provare i giocatori della league a cui partecipavano i giocatori di colore. Era stato costretto e ha deciso di far fare una prova a tre giocatori, uno dei quali era Jackie Robinson che è arrivato e ha provato a giocare a Fenway, e l’intera situazione era solo per fare scena. Avevo raccontato quella storia attraverso la prospettiva di un giocatore inventato chiamato Moonlight Williams, che ha avuto una prova e a cui è poi stato detto: ‘Non sarai mai in questo team. Non giocherai mai nel campionato’, Quello era il fulcro dell’intera serie, perché culminava con una grande scena tra Moonlight, il personaggio di Will Harper, e Tom Yawkey.

Che ne pensate del cast e dei dettagli sulla serie ispirata al film L’uomo dei sogni? Siete dispiaciuti per la cancellazione?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant