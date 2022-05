Un personaggio molto amato diapparirà nelladiIn uno dei prossimi episodi apparirà infatti Tig Trager, il vice presidente di Sons of Anarchy. A interpretarlo è l’attore Kim Coates, presente nel cast di tutte le sette stagioni della serie originale.

Alla fine dello show originale Tig è diventato vice presidente del club di motociclisti, di cui Chibs è diventato presidente.

La conferma della presenza di Tig è arrivata direttamente da Coates e dal nuovo teaser di FX, che potete vedere qui sopra, che mostra il personaggio mentre parla con Marcus Alvarez.

Che ne pensate dell’arrivo di Tig, vice presidente dei Sons of Anarchy, nella quarta stagione di Mayans M.C.?

Creata da Elgin James e Kurt Sutter, Mayans M.C. è ambientata a partire da 4 anni dopo gli eventi di Sons of Anarchy e racconta le vicende di un gruppo di motociclisti (M.C. sta appunto per Motorcycle Club) con protagonista Ezekiel Reyes (J.D. Pardo), detto EZ. Appena uscito di prigione, EZ lotterà per diventare un leader nella criminalità e vendicare il sogno americano che la sua famiglia, di origini messicane, aveva desiderato e al quale aveva dovuto rinunciare a causa del potere del cartello della droga. EZ e suo fratello Angel (Clayton Cardenas) sono più vicini che mai dopo aver scoperto la verità sull’omicidio di loro madre, mentre loro padre Felipe (Edward James Olmos) fatica a fare pace con le scelte fatte da lui e dai suoi figli. Nel cast anche Ray McKinnon, Carla Baratta, Danny Pino, Michael Irby, Raoul Max Trujillo, Richard Cabral, Emilio Rivera, Sarah Bolger e Sulem Calderon.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook