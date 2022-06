Grazie all’evento in streaming Netflix Geeked Week è ora possibile vedere il primodella serie, diretta da Tim Burton, che rivela il look della protagonista Jenna Ortega nella parte della giovane protagonista.Il video, che potete vedere qui, mostra la giovane Addams insieme a Mano. Per ora, tuttavia, non è stata svelata la data di uscita.

La serie è stata scritta da Al Gough e Miles Millar, già creatori di Smallville.

Al centro della trama ci sarà Mercoledì Addams negli anni in cui frequenta la Nevermore Academy ed è alle prese con molti misteri sovrannaturali dopo che una città viene segnata da una serie di terribili omicidi che potrebbero essere collegati con il passato della sua famiglia. Le puntate di Mercoledì, inoltre, mostreranno la ragazzina alle prese con i problemi tipici di tutti i teenager nel periodo che li porta alla vita da adulti.

La regia delle puntate è di Tim Burton.

Nel cast dell’atteso show ci saranno anche Catherine Zeta Jones e Luis Guzman nei ruoli di Morticia e Gomez Addams, i genitori della giovane protagonista. Tra gli interpreti, inoltre, ci sarà Christina Ricci, interprete di Mercoledì nei film.

Che ne pensate del teaser della serie Mercoledì che mostra Jenna Ortega nel ruolo della protagonista? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix