ha conquistato uno dei premi, nella categoria Miglior Interpretazione in una Miniserie o Film TV, grazie alla sua interpretazione ine l’attore ha svelato che stava per perdere l’occasione di salire sul palco perché era andato in bagno.

La star, che ha interpretato il Dottor Samuel Finnix nel progetto disponibile su Star (la sezione di Disney+), ha spiegato perché ha fatto attendere la presentatrice Salma Hayek che doveva consegnargli la statuetta. Keaton ha raccontato:

Scusate, ho dovuto fare una rapida tappa in bagno e, per la cronaca, c’è la coda. Questa vittoria è davvero fantastica. Grazie davvero.

Successivamente, rispondendo ai giornalisti, ha ammesso che è terribile in queste occasioni e che era convinto di avere ancora a disposizione venti minuti prima che venisse annunciato il vincitore della categoria in cui era nominato.

Michael, durante il suo discorso di ringraziamento, ha ricordato come Dopesick – Dichiarazione di dipendenza possa aiutare a stimolare conversazioni, vero cambiamento e diffondere informazioni importanti. La star ha sottolineato che nel mondo c’è molta diseguaglianza, per molti aspetti, e non ha intenzione di stare in silenzio e continuerà a parlare dei problemi che lo interessano. L’attore ha quindi dedicato, con molta commozione, il premio alla sorella e a suo nipote Michael, morto a causa di un’overdose.

Che ne pensate della vittoria ai SAG Awards di Michael Keaton? Lasciate un commento!

Fonte: The Wrap