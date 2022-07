HULU ha pubblicato il trailer ufficiale di Mike, la serie tv basata sulla vita di Mike Tyson in arrivo a fine agosto.

La serie sarà composta da otto episodi e avrà come protagonista l’attore Trevante Rhodes, già protagonista di film come Moonlight e Bird Box.

Di seguito invece il poster ufficiale per la serie, che vi ricordiamo debutterà su HULU negli Stati Uniti il prossimo 25 agosto.

Il progetto è stato sviluppato dal team che ha portato al successo il film I, Tonya: la sceneggiatura è firmata da Steven Rogers, alla regia c’è Craig Gillespie e nel team della produzione ci sarà l’attrice Margot Robbie. Karin Gist (Mixed-ish) sarà invece tra i produttori e showrunner.

Mike è stata criticata apertamente da Mike Tyson dopo l’annuncio dell’ordine da parte di Hulu. Lo sportivo ha dichiarato che il progetto non ha la sua approvazione e considera il progetto quasi offensivo, essendosi appropriati della sua vita. Tyson, successivamente, ha rivelato nel mese di marzo che è in fase di sviluppo una serie limitata da lui approvata che avrà come star Jamie Foxx e potrà contare sul sostegno di Antoine Fuqua e Martin Scorsese, coinvolto come produttore.

Fonte: YouTube, Twitter