Molly Ringwald vuole collaborare nuovamente con Ryan Murphy e ha già in mente qualche idea per il prossimo personaggio che vorrebbe interpretare.

L’attrice ha già recitato in Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e in Feud: Capote Vs. The Swans in cui ha la parte di Joanne Carson, una delle più care amiche di Truman Capote.

Ringwald ha sottolineato:

Penso che nessuno abbia avuto due serie di Ryan Murphy di seguito in cui interpreta una brava persona.

Molly ha quindi ammesso che in futuro spererebbe di ottenere una parte completamente diversa:

Mi piacere avere il ruolo di una stronza psicopatica.

L’attrice ha ribadito:

Sì, sarei elettrizzata nell’interpretare qualcuno di diverso rispetto a una brava persona. Anche se sono realmente lusingata, e penso sia bello che chiaramente ritenga che io sia una brava persona. Ma sarebbe divertente interpretare qualcuno di diverso rispetto al mio tipo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Molly Ringwald riguardanti le serie di Ryan Murphy?

La storia raccontata nella seconda stagione di Feud si basa sul libro Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era di Laurence Leamer e segue la fine del rapporto di amicizia tra Truman Capote e un gruppo di donne appartenenti all’alta società.

Nel gruppo ci sono Barbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) e Lee Radziwill (Calista Flockhart). Tra gli interpreti anche Demi Moore nel ruolo di Ann “Bang-Bang” Woodward, Molly Ringwald che sarà Joanne Carson, Treat Williams che sarà Bill Paley,

Joe Mantello nei panni di Jack Dunphy, e Russell Tovey che sarà John O’Shwa.

