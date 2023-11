AMC ha condiviso il trailer della miniserie Monsieur Spade, con star Clive Owen.

L’attore, nel progetto in arrivo sugli schermi americani il 14 gennaio, interpreta il famoso detective Sam Spade, ora in pensione, costretto a ritornare in azione dopo aver scoperto il possibile ritorno di un suo vecchio nemico.

La miniserie è creata, scritta e prodotta da Scott Frank e Tom Fontana, basandosi sul personaggio creato negli anni ’30 da Dashiell Hammett.

Nel cast ci sono anche Cara Bossom (Radioactive), Denis Ménochet (Inglorious Basterds), Louise Bourgoin (The Romanoffs), Chiara Mastroianni (On a Magical Night), Stanley Weber (Outlander), Matthew Beard (The Imitation Game), Jonathan Zaccaï (Robin Hood), e Rebecca Root (The Queen’s Gambit).

Gli eventi sono ambientati nel 1963, quando il leggendario detective Sam Spade (Owen) sta apprezzando la sua pensione nel Sud della Francia. La vita a Bozouls, rispetto a quella trascorsa come detective privato a San Francisco, è pacifica e tranquilla. Ma il presunto ritorno del suo vecchio avversario cambierà tutto. Sei amate suore sono state brutalmente uccise nel convento locale. Mentre la città è in lutto emergono dei segreti, e si stabiliscono nuove gerarchie. Spade scopre che gli omicidi sono in qualche modo legati a un bambino misterioso che si ritiene possieda poteri grandiosi.

Owen è coinvolto anche come produttore in collaborazione con Barry Levinson, Teddy Schwarzman, Michael Heimler, Caroline Benjo, Barbara Letellier, Simon Arnal, Carole Scotta, Carlo Martinelli e David Helpern.

Che ne pensate del trailer di Monsieur Spade? Guarderete la serie?

