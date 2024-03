Dopo l’annuncio della morte del maestro Akira Toriyama, i fan di Dragon Ball di tutto il mondo hanno celebrato l’artista scomparso.

Nel video, che potete vedere qua sopra, i fan messicani dell’anime e del manga, si sono ritrovati per alzare le braccia al cielo, nell’iconico gesto di Goku per la sfera Genkidama.

Durante il week end poi, i fan di Toriyama si sono ritrovati su Dragon Ball Xenoverse 2 per porre i propri omaggi al maestro.

The Dragon Ball Xenoverse 2 community pays tribute and respects to Akira Toriyama. 🕊️❤️ pic.twitter.com/ZiVsPGBKED — DramaAlert (@DramaAlert) March 9, 2024

Akira Toriyama non era solo l’autore di Dragon Ball, tra le sue opere più famose anche Dottor Slump & Arale, oltre alla collaborazione più che ventennale con Square Enix per il character design di Dragon Quest e per Chrono Trigger. Quest’anno è previsto inoltre il debutto di Sandland, altra opera del maestro, sia sotto-forma di anime che di videogioco.

Per quanto riguarda Dragon Ball invece, la messa in onda della nuova serie è prevista per l’autunno 2024, e Masako Nozawa tornerà nuovamente a doppiare Son Goku. Prosegue anche, fino a ulteriore comunicazione, la pubblicazione di Dragon Ball Super, che il maestro Toriyama supervisionava in collaborazione con il disegnatore Toyotaro.

Fonte: YouTube