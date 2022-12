Murderville: chi ha ucciso Babbo Natale? il trailer dello speciale di natale

Netflix ha pubblicato il trailer dello speciale di Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale? disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming.

Nello show di improvvisazione con protagonista Will Arnett questa volta ci sarà un doppio ospite: Jason Bateman e Maya Rudolph. Di seguito la trama dell’episodio speciale:

Il detective Terry Seattle (Will Arnett) è tornato e questa volta il caso è molto complicato. Insieme alle due guest star, Jason Bateman e Maya Rudolph, è in missione per scoprire… chi ha ucciso Babbo Natale? Ma c’è un problema: Jason Bateman e Maya Rudolph non hanno ricevuto il copione. Non hanno idea di cosa accadrà sul set. Insieme, con Terry Seattle (e molti altri), dovranno improvvisare e trovare la soluzione al mistero… e dare un nome all’assassino.