Murderville: chi ha ucciso Babbo Natale? la recensione dell’episodio natalizio della serie Netflix con Will Arnett, disponibile da oggi, 15 dicembre.

Per il detective Terry Seattle non c’è pace neanche a Natale, un nuovo caso richiede la sua presenza, nello speciale natalizio di Murderville intitolato Chi ha ucciso Babbo Natale?

Ovviamente ci troviamo davanti a un episodio, ambientato nel periodo delle feste, della comedy investigativa ad alta dose d’improvvisazione che ha debuttato su Netflix lo scorso 3 febbraio. Protagonista ancora una volta, nei panni del burbero detective Terry Seattle, l’istrionico Will Arnett, capace da solo di sorreggere l’intera ora di show.

Fortunatamente Arnett non è mai solo, e questa volta è affiancato dall’amico Jason Bateman, da Maya Rudolph e da una serie di guest star che non vi riveleremo in questa recensione. L’episodio è disponibile da oggi, 15...