Road to Cannes Cadenza libera di Gabriele Niola Il podcast in 5 puntate sulle 5 palme d'oro discutibili aggiustate da noi

In riproduzione

Uno dei verdetti più assurdi e situazionisti di sempre (da uno dei presidenti di giuria più instabili e una delle giurie più litigiose) ha portato alla seconda palma d'oro per Bille August.Un evento che arrivò a discapito di alcuni dei più grandi film degli anni '90 come Basic Instinct di Paul Verhoeven, Fuoco cammina con me di David Lynch e Il lungo giorno finisce di Terence Davies...

Tutti gli episodi