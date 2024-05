Road to Cannes Cadenza libera di Gabriele Niola Il podcast in 5 puntate sulle 5 palme d'oro discutibili aggiustate da noi

In riproduzione

Che Nanni Moretti abbia vinto proprio con La stanza del figlio, nell'anno in cui erano in gara i fratelli Coen con L'uomo che non c'era, Michael Haneke con uno dei suoi film più perfetti, cioè La pianista, e infine quello che è considerato da molti l'apice di David Lynch, Mulholland Drive, rimane uno dei grandi misteri di Cannes.

Tutti gli episodi