Road to Cannes Cadenza libera di Gabriele Niola Il podcast in 5 puntate sulle 5 palme d'oro discutibili aggiustate da noi

Nel 1962, per la prima e ancora unica volta nella storia del festival di Cannes, vince un film brasiliano: La parola data di Anselmo Duarte. È un’edizione piena di spiritualismo (di nuovo) e di cristianesimo criticato e professato e per l’appunto vince un film su un uomo che porta una croce ma non viene fatto entrare in chiesa. La storia del cinema quel film l’ha dimenticato mentre altri film in competizione quell’anno, film che non hanno vinto, sono ancora oggi considerati capolavori: Cleo dall 5 alle 7 di Agnès Varda, Divorzio all’italiana di Pietro Germi e L’angelo sterminatore di Luis Buñuel.

