Francesco Alò ci parla di Megalopolis, il kolossal di Francis Ford Coppola con Adam Driver, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D. B. Sweeney, in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Megalopolis: la trama

“Megalopolis” segue l’architetto Cesar Catilina (Adam Driver), che dopo che un incidente distrugge una metropoli simile a New York City, lavora per ricostruirla come un’utopia sostenibile. Il corrotto sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) sfida Cesar e vuole attenersi allo status quo, ma sua figlia Julia (Nathalie Emmanuel) si frappone tra i due uomini.

Classifiche consigliate