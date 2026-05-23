Festival di Cannes 2026: ecco chi si è aggiudicato la Palma d’oro e l’elenco completo dei vincitori

Pubblicazione: 23 maggio alle 21:44

Il 79simo Festival di Cannes è giunto al termine e oggi, 23 maggio, la giuria presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-Wook ha annunciato i vincitori per le varie categorie, tra cui la Palma d’oro. Tante le conferme, tante le sorprese e, purtroppo, anche alcune delusioni cocenti, tra film in concorso, fuori e nelle altre sezioni parallele. In ogni caso, questa edizione non ha mai smesso di emozionarci, e noi di BadTaste l’abbiamo seguita interamente per voi.

Una scena di Fjord

I vincitori di Cannes 79 in concorso

Palma d'oro: Fjord di Cristan Mungiu

Gran Premio Speciale della Giuria: Minotaur di Andrei Zviaguintsev

Premio alla Miglior Regia: Javier Calvo e Javier Ambrossi per La Bola Negra a pari merito con Pawel Pawlikowski per Fatherland

Premio della Giuria: The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Premio alla Miglior Sceneggiatura: Notre Salut di Emmanuel Marre

Premio alla Miglior Interpretazione Femminile: Virginie Efirie e Tao Okamoto per Soudain di Ryusuke Hamaguchi

Premio alla Miglior Interpretazione Maschile: Emmanuel Macchia e Valentin Champagne per Coward di Lukas Dhont

Tra le perle cinematografiche sbarcate quest’anno sulla Croisette è impossibile non menzionare Fatherland di Pawel Pawlikoski, che sin dal terzo giorno si è imposto come il titolo da battere. Ma anche All of a Sudden, il ritorno di Ryusuke Hamaguchi in concorso a cinque anni dal folgorante Drive my car, Minotaur del russo Andrei Zvjagincev, El ser querido di Rodrigo Sorogoyen e soprattutto Hope di Na Hong-jin, senza dubbio il titolo più discusso, chiacchierato, amato e odiato del festival. E infine, la mina vagante che non ti aspetti: La bola negra di Javier Ambrosi e Javier Calvo. Un’opera ambiziosa, ma anche fresca, vitale e intima. 20 minuti di standing ovation, la terza più lunga della storia di Cannes. Un’altra edizione, insomma, si è conclusa. E ora si pensa già all'80sima. Ma prima, ecco l’elenco completo dei vincitori per le varie categorie e per la Palma d’oro 2026.

I vincitori di Cannes 79 nella categoria Un Certain Regard