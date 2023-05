Il 31 maggio prenderà il via sugli schermi americani di The CW la stagione 4 di Nancy Drew, l’ultima della serie, e il trailer regala delle “spettrali” anticipazioni.

Nel video si vedono infatti la protagonista e gli altri personaggi mentre indagano su degli eventi sovrannaturali da brivido.

La prima puntata inedita si intitola The Dilemma of the Lover’s Curse e racconterà una nuova indagine della protagonista.

La trama ufficiale dichiara:

La quarta stagione prende il via quando Nancy (Kennedy McMann) inizia un’indagine per trovare un gruppo di cadaveri scomparsi dal cimitero di Horseshow Bay che sono stati disotterrati e rubati, o che potrebbero essere stati risuscitati. Mentre Nancy viene coinvolta in questo caso spettrale, una serie di crimini paranormali inspiegabili porta la Drew Crew a credere che i peccati del passato della città siano tornati a perseguitare i vivi.

Nel frattempo, Nancy lotta con il suo desiderio per Ace (Alex Saxon), l’uomo che ama. Quando si stabilisce un’attrazione tra Nancy e il figlio del nuovo nemico di Ryan Hudson (Riley Smith), Nancy deve decidere se questo interesse valga l’ira di suo padre e di Ace, il cui cuore potrebbe essere animato dalla tentazione di una nuova relazione.

Amanda Row ha diretto l’episodio che è stato scritto da Noga Landau.

Nancy Drew ha tra i suoi interpreti Kennedy McMann nel ruolo della protagonista, Leah Lewis nel ruolo di Georgia “George” Fan, Maddison Jaizani in quello di Bess Marvin, Tunji Kasim in quello di Ned “Nick” Nickerson, Alex Saxon in quello di Ace, Riley Smith in quello di Ryan Hudson e Scott Wolf in quello di Carson Drew.

Che ne pensate del trailer della stagione 4 di Nancy Drew? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook