Si trattava di una pratica messa in atto perché la serie animata andava in onda contemporaneamente alla versione cartacea, e serviva agli studi di animazione per prendere del tempo prima di concentrarsi sulla trama vera e propria. Si tratta di materiale completamente evitabile, come dimostra il lavoro dello YouTuber Oceaniz (di cui trovate il video qui sopra), che ha rimosso ben 115 ore di materiale filler da Naruto, per far vedere la serie alla sua ragazza.

L’editing contiene più episodi della serie TV trasformati in puntate da circa 50-120 minuti, con la sigla solamente all’inizio, e un nuovo montaggio anche della musica e della voce fuori campo. Gli episodi filler non sono stati però cestinati, ma trasformati in puntate speciali che lo spettatore può vedere solo se vuole. La ragazza di Oceaniz ha promosso il lavoro dello YouTuber, definendo la sua versione di Naruto uno dei migliori anime che abbia mai visto.

Vi ricordiamo che Naruto arriverà su Amazon Prime Video a maggio, con tutti i suoi filler.

