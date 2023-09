Lunedì 25 ottobre, sugli schermi di CBS, si celebrerà l’NCIS Day, in occasione del ventesimo anniversario del debutto dello spinoff di JAG.

Il franchise raggiungerà inoltre l’episodio quota 1000 durante la ventunesima stagione dello show.

Durante la giornata andrà in onda una mini-maratona dello show a partire dal primo episodio, ideato inizialmente come una puntata dell’ottava stagione di JAG.

La mini-maratona sarà composta da tre puntate.

Durante l’evento, l’app Bandium, che nella stagione 19 veniva presentata dall’agente speciale Alden Parker, sarà sotto il controllo di CBS. Tramite Messenger, inoltre, le persone utilizzeranno Instagram e Facebook per ricevere contenuti esclusivi, annunci speciali e molto altro.

Sul negozio ufficiale di Paramount sarà poi possibile acquistare il merchandise con uno sconto del 20%, a partire dal 7 settembre al 2 ottobre.

Che ne pensate del programma del NCIS Day annunciato da CBS? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine