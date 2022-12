Il 9 gennaio arriverà sugli schermi americani l’atteso crossover tra le serie che compongono il franchise NCIS, appuntamento di cui è stato condiviso il trailer.

CBS ha anticipato che nella puntata verrà dato spazio a un caso ad alto rischio che coinvolge un killer su commissione. I membri dei team NCIS arrivano a Washington per celebrare un amato professore che ha insegnato ad alcuni di loro. Alla vigilia dei festeggiamenti, tuttavia, il professore viene ritrovato morto, apparentemente dopo essersi suicidato, e i suoi ex studenti diventano tutti sospettati. Mentre indagano sul suo passato, iniziano a diventare degli obiettivi sempre più grandi. I membri del team vengono improvvisamente rapiti e tutti gli agenti devono unire le forze per sconfiggere il nemico e salvare la propria squadra.

Christopher Silbert, co-showrunner e produttore di NCIS: Hawai’i, ha dichiarato:

Per la prima volta in 20 anni, il franchise più amato al mondo di CBS avrà un evento crossover che coinvolge tre serie e non potremmo essere più entusiasti nel condividerlo con i fan. I nostri eroi uniranno le forze per dire addio a un amato mentore. Ma quello che inizia in modo semplice, diventa una cospirazione internazionale piena di sfumature che si espande in tre città e richiede l’impegno di ognuno dei nostri personaggi preferiti di NCIS per essere risolto.

Il crossover prenderà il via con Too Many Cooks, episodio di NCIS, proseguendo con Deep Fake che fa parte della stagione di NCIS: Hawai’i, e per finire con A Long Time Coming, di NCIS: Los Angeles.

