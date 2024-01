Francesco Alò ci parla di No Activity – Niente da segnalare, la serie comedy di Valerio Vestoso con Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi disponibile su Prime Video dal 18 gennaio.

No Activity – Niente da segnalare, la trama

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo… “No Activity - Niente da segnalare”!

