Peter Jackson, regista de Il Signore degli Anelli, King Kong e Lo Hobbit, ha diretto il suo primo video musicale, che potete vedere qui sopra. Si tratta del video di Now And Then, l’ultima canzone dei Beatles uscita pochi giorni fa, ed è accompagnato da un documentario di 12 minuti scritto e diretto da Oliver Murray, che racconta la storia di questa canzone con filmati esclusivi e commenti di Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

Parlando del cortometraggio, che potete vedere qui sotto o su Disney+ (come anche il video musicale) sottotitolato in italiano, Oliver Murray ha affermato: “L’eredità dei Beatles ha posto una delle basi più importanti per la cultura giovanile moderna. È un grande onore avere la responsabilità di raccontare questa storia e credo che susciterà emozioni diverse nelle persone, poiché ognuno di noi ha un rapporto molto personale con il lavoro della band. ‘Now And Then’ è una storia di archeologia musicale e un legame fraterno tra quattro ragazzi che hanno regalato al mondo alcuni degli spettacoli più popolari della storia”.

Parlando del video musicale, Peter Jackson ha dichiarato: “Volevamo che il video facesse commuovere, ma generare emozioni utilizzando solo filmati d’archivio è una cosa difficile. Fortunatamente, la semplice forza di questa bellissima canzone ha fatto gran parte del lavoro per noi. Sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e lo conserverò per il futuro”.

Il movimentato viaggio di “Now And Then” si è svolto nell’arco di cinque decenni ed è il prodotto di conversazioni e collaborazioni tra i quattro Beatles che continuano ancora oggi. La demo di John Lennon, a lungo mitizzata, fu lavorata per la prima volta nel febbraio del 1995 da Paul, George e Ringo nell’ambito del progetto The Beatles Anthology, ma rimase incompiuta, in parte a causa delle impossibili sfide tecnologiche legate alla lavorazione della voce che John aveva registrato su nastro negli anni Settanta.

Per anni è sembrato che la canzone non potesse essere completata. Ma nel 2022 è arrivato un colpo di fortuna: un software sviluppato da Peter Jackson e dal suo team, utilizzato durante la produzione della docuserie The Beatles: Get Back, ha aperto finalmente la strada al lavoro di separazione della voce di John dalla sua parte di pianoforte. Di conseguenza, la registrazione originale ha potuto essere riportata in vita e lavorata nuovamente con il contributo di tutti e quattro i Beatles. Questa straordinaria storia di archeologia musicale riflette l’infinita curiosità creativa dei Beatles e il loro comune fascino per la tecnologia. Segna il completamento dell’ultima registrazione che John, Paul, George e Ringo hanno potuto fare insieme e celebra l’eredità della band più importante e influente della storia della musica popolare.

Ed ecco la traduzione completa del lungo messaggio di Peter Jackson sulla realizzazione del video:

Quando Apple mi ha chiesto di realizzare il video musicale, ero molto riluttante – pensavo che i miei prossimi mesi sarebbero stati molto più divertenti se quell’arduo compito fosse stato il problema di qualcun altro, e potessi vivere come ogni altro fan dei Beatles l’attesa simile alla vigilia di Natale mentre si avvicinava l’uscita di una nuova canzone e video musicale dei Beatles – nel 1995, adoravo l’eccitazione infantile che provavo mentre l’uscita di Free As A Bird si avvicinava sempre di più.

Potevo avere di nuovo quella esperienza – tutto ciò che dovevo fare era dire no ai Beatles.

Ad essere onesto, solo il pensiero della responsabilità di dover realizzare un video musicale all’altezza dell’ultima canzone che i Beatles avrebbero mai rilasciato ha prodotto una serie di ansie quasi troppo travolgenti da gestire. Il mio amore di una vita per i Beatles si è scontrato con un muro di puro terrore al pensiero di deludere tutti. Questo ha creato in me un’intensa insicurezza perché non avevo mai realizzato un video musicale prima d’ora e non riuscivo a immaginare come avrei potuto iniziare a crearne uno per una band che si era sciolta oltre 50 anni fa, che non aveva mai effettivamente eseguito la canzone e che aveva la metà dei suoi membri che non c’erano più con noi.

Sarebbe stato molto più facile tirarmi indietro.

Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per trovare una buona ragione per rifiutare i Beatles – quindi in realtà non ho mai accettato di realizzare il video musicale per Now And Then (infatti non l’ho ancora fatto ad oggi)!

Ho detto ad Apple che la mancanza di materiale adatto mi preoccupava. Avremmo dovuto utilizzare molte pellicole rare e inedite, ma ce n’erano pochissime… Non sembrava esistere nulla che mostrasse Paul, George e Ringo mentre lavoravano su Now And Then nel 1995… Non ci sono molte riprese di John a metà degli anni settanta quando scrisse la demo… Mi lamentavo della mancanza di filmati inediti dei Beatles degli anni ’60… E non avevano nemmeno girato alcun filmato che mostrasse Paul e Ringo mentre lavoravano alla canzone l’anno scorso.

Un video musicale dei Beatles deve avere al suo nucleo delle ottime riprese dei Beatles. Non si dovrebbero utilizzare attori o Beatles in CGI. Ogni inquadratura dei Beatles doveva essere autentica. Ora non avevo davvero idea di come qualcuno potesse realizzare un video musicale di Now And Then senza avere del buon materiale con cui lavorare, e questa era tutt’altro che una scusa banale. La mia paura e insicurezza ora avevano ragioni concrete per permettermi di dire di no senza sembrare troppo un codardo.

Sapevo che i Beatles non accettano un rifiuto se sono decisi su qualcosa – ma non hanno nemmeno aspettato che io dicessi di no. Mi sono trovato trascinato mentre affrontavano rapidamente le mie preoccupazioni. Paul e Ringo hanno girato filmati di se stessi mentre suonavano e me li hanno inviati. Apple ha riportato alla luce oltre 14 ore di film dimenticati girati durante le sessioni di registrazione del 1995, comprese diverse ore di Paul, George e Ringo mentre lavoravano su Now And Then, e me li ha dati. Sean e Olivia hanno trovato alcune ottime riprese inedite di filmati casalinghi e me le hanno inviate. Per concludere, alcuni preziosi secondi dei Beatles che si esibivano nei loro completi di pelle, il filmato più antico conosciuto dei Beatles e mai visto prima, mi sono stati gentilmente forniti da Pete Best.

Guardare queste riprese ha completamente cambiato la situazione – potevo vedere come si potesse realizzare un video musicale. In realtà, l’ho trovato molto più facile se pensavo di farlo come un cortometraggio, quindi è quello che ho fatto… La mia mancanza di fiducia nei video musicali non aveva più importanza se non ne stavo realizzando uno.

Eppure, non avevo ancora una visione concreta di ciò che questo cortometraggio avrebbe dovuto essere – così mi sono rivolto alla canzone in cerca di guida.

Dopo aver separato la voce di John dal nastro demo oltre un anno fa, Giles aveva prodotto un primo mix di Now And Then. Questo mi era stato inviato nel 2022. Mi era piaciuto molto. Da allora devo aver ascoltato Now And Then oltre 50 volte, solamente per il puro piacere.

Poi ho iniziato ad ascoltarla attentamente per motivi diversi. Speravo che da essa emergessero idee o ispirazioni per il cortometraggio. E ciò ha iniziato ad avvenire. Continuando ad ascoltarla, avevo l’impressione che la canzone stesse generando idee e immagini che iniziavano a formarsi nella mia mente – senza alcuno sforzo cosciente da parte mia.

Mi sono consultato con Jabez Olssen, il mio montatore di Get Back, per cercare modi in cui il nuovo materiale filmato potesse essere utilizzato per supportare queste idee evanescenti. È stato un processo molto spontaneo e abbiamo iniziato lentamente a costruire piccoli frammenti, spostando immagini e musica in diversi modi fino a quando tutto ha iniziato a combaciare.

Volevamo che il cortometraggio portasse qualche lacrima agli occhi, ma generare emozione utilizzando solo filmati d’archivio è complicato. Fortunatamente, la semplice potenza di questa bellissima canzone ha fatto gran parte del lavoro per noi e abbiamo completato i primi 30 o 40 secondi del film abbastanza rapidamente.

Dopo aver fatto ciò, siamo passati direttamente alla fine e abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse riassumere adeguatamente l’enormità dell’eredità dei Beatles – negli ultimi secondi della loro registrazione finale. Ciò si è rivelato impossibile. Il loro contributo al mondo è troppo immenso, e il loro meraviglioso dono della musica è diventato parte del nostro DNA e ora sfugge a ogni descrizione.

Ho capito che avevamo bisogno dell’immaginazione di ogni spettatore per fare ciò che noi non potevamo, e far sì che ogni spettatore creasse il proprio momento personale di addio ai Beatles – ma dovevamo indirizzare delicatamente tutti verso quel momento. Avevo alcune idee vaghe, ma non sapevo davvero come realizzarle.

Fortunatamente, Dhani Harrison si trovava in visita in Nuova Zelanda in quel periodo. Ho discusso con lui del finale e gli ho descritto una vaga idea con cui stavo giocando. I suoi occhi si sono immediatamente riempiti di lacrime – quindi abbiamo scelto quella direzione.

Jabez ed io abbiamo iniziato a riflettere sulla sezione centrale. Ora potevamo effettivamente guardare l’inizio e la fine, e abbiamo rapidamente capito che il nostro piano iniziale di avere un potere emotivo simile in questa sezione centrale sarebbe stato completamente sbagliato. Questo non erano i Beatles. Nel profondo erano irriverenti e divertenti, e la sezione centrale avrebbe dovuto catturare quello spirito. Dovevamo ridere dei Beatles e ridere con loro. Si prendevano sempre in giro – e più le persone li prendevano sul serio, più loro facevano gli scemi.

Fortunatamente abbiamo trovato una collezione di riprese inedite nell’archivio, dove i Beatles sono rilassati, divertenti e piuttosto schietti. Queste sono diventate l’asse portante della nostra sezione centrale, e abbiamo intrecciato l’umorismo con alcune riprese fatte nel 2023. Il risultato è piuttosto folle e ha fornito al video l’equilibrio necessario tra il triste e il divertente.

È stato finalmente completato dopo che WētāFX ha realizzato alcuni effetti visivi semplici… ma complicati.

A essere onesti, anche se speriamo di aver dato ai Beatles un degno saluto finale, quella è una cosa che dovrete decidere voi stessi quando lo vedrete.

Arrivati alla fine, sono molto felice di non aspettare il rilascio del video musicale Now And Then di qualcun altro. Sono genuinamente orgoglioso di ciò che abbiamo creato, e lo porterò nel cuore per gli anni a venire. Un enorme ringraziamento ad Apple Corps e ai Fabs per avermi dato tutto il supporto di cui avevo bisogno – e per non avermi permesso di sottrarmi.