Max ha condiviso un video promozionale della prossima stagione, permettendo agli spettatori di vedere qualche nuova scena di progetti molto attesi come Welcome to Derry: From the World of IT e Il Pinguino.

La serie ispirata ai romanzi di Stephen King sarà ambientata nella famosa cittadina del Maine dove sono ambientati molte storie dello scrittore. La narrazione si svolgerà decenni prima rispetto a quanto raccontato in IT, negli anni ’50.

Nel cast ci sono Madeleine Stowe, Stephen Rider Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, e James Remar.

Andy e Barbara Muschietti hanno sviluppato lo show, mentre i co-showrunner sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane.

Colin Farrell sarà invece la star della serie Il Pinguino nella parte di Oswald Cobblepot.

Il progetto è legato al film con star Robert Pattinson ed è stato sviluppato dal regista Matt Reeves e dalla showrunner Lauren LeFranc.

Nel filmato promozionale di Max ci sono poi immagini di House of the Dragon, True Detective: Night Country, The Regime, Industry, Curb Your Enthusiasm, The Franchise, The Sex Lives of College Girls, Pretty Little Liars: Summer School.

Che ne pensate delle scene tratte da Welcome to Derry e Il Pinguino nel video di Max? Che serie state attendendo?

