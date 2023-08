One Piece

Il 31 agosto arriverà sugli schermi di Netflix la serie One Piece e il protagonista Iñaki Godoy ha avuto, come dimostra un video condiviso online, l’incredibile occasione di incontrare Eiichiro Oda.

L’interprete di Luffy ha fatto visita allo studio dell’artista e ha parlato con lui della scelta di adattare in una serie live-action le incredibili avventure che ha creato, ricevendo inoltre i complimenti di Oda che ha ammesso di non riuscire a immaginare nessun altro attore nella parte. La scelta di Godoy è inoltre avvenuta perché il filmato della sua audizione ha fatto ridere il creatore di Luffy, che lo ha considerato perfetto per la parte.

La ciurma nello show sarà composta da Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Nel cast figurano anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto, solo su Netflix.

Che ne pensate dell’incontro tra Iñaki Godoy, star della serie One Piece, ed Eiichiro Oda?

Fonte: Netflix

