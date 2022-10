ONI: Thunder God’s Tale, il trailer della nuova serie tv Tonko

Tonko ha pubblicato il trailer di ONI: Thunder God’s Tale, serie animata in arrivo a ottobre su Netflix.

Oni: Thunder God’s Tale sarà composta da 4 episodi e sarà disponibile dal 21 ottobre. Avrà come protagonisti: Momona Tamada, Archie Yates, Craig Robinson, Tantoo Cardinal, Brittany Ishibashi, Omar Miller, Anna Akana, Charlet Takahashi Chung, Miyuki Sawashiro, Yuki Matsuzaki, Seth Carr, Robert Kondo e George Takei.

Tonko è stata nominata agli oscar per il corto “The Dam Keeper” di cui potete vedere il trailer a questo indirizzo.

Di seguito la sinossi ufficiale della serie limitata:

In un mondo pieno di divinità e mostri mitologici giapponesi stravaganti, una delle figlie dallo spirito libero, Onari, è determinata a seguire le orme dei potenti eroi della tradizione, ma i suoi poteri unici devono ancora essere rivelati. Ha le carte in regola per combattere per proteggere il suo pacifico villaggio dalla minaccia invadente dei misteriosi nemici degli dei, gli “Oni”?