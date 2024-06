Nella parte superiore di questa pagina trovate il teaser del secondo blocco di puntate di Outlander 7, la settima stagione dell’amatissima serie con Caitriona Balfe e Sam Heughan basata sui romanzi di Diana Gabaldon.

La sesta stagione era composta da sole 8 puntate dato che la produzione della serie è stata resa più ostica dalla pandemia di nuovo coronavirus. Per “farsi perdonare” Starz ha poi messo in cantiere una settima stagione formata da un numero doppio di puntate, 16, che però, a causa degli scioperi dello scorso anno, è stata poi suddivisa in due blocchi. I primi otto sono arrivati nell’estate del 2023, i restanti arriveranno a cadenza settimanale a partire dal 22 novembre di quest’anno (in Italia saranno presumibilmente disponibili, come sempre, su Sky e NOW).

Dopo Outlander 7 Starz produrrà un’ottava stagione che terminerà l’avventura principale della saga; poi ci sarà uno spin-off intitolato Blood of my blood.

La serie ha debuttato per la prima volta nel 2014 finirà con l’adattamento del romanzo Quando accadrà dillo alle api.

Nel cast, oltre a Caitriona Balfe e Sam Heughan, ci saranno anche Sophie Skelton (Brianna), Richard Rankin (Roger), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e John Bell (Ian Fraser Murray).

