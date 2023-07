Netflix ha condiviso il trailer della serie Painkiller con star Matthew Broderick.

Il progetto, composto da sei puntate, racconta le conseguenze della crisi degli oppioidi e le indagini per fermare la vendita di antidolorifici in grado di causare dipendenza.

Nel cast ci sono anche Uzo Aduba, Taylor Kitsch, Dina Shihabi e West Duchovny.

La serie si basa sul libro Pain Killer, scritto da Barry Meier, e sull’articolo firmato nel 2017 da Radden Keefe, intitolato The Family That Built an Empire of Pain.

I creatori sono Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Nel team di produttori anche Eric Newman e i registi Pete Berg e Alex Gibney.

Painkiller esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall’invenzione dell’OxyContin.

Fonte: Netflix

