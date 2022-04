, la nuova serie tratta da un romanzo di Sally Rooney, ha ora un nuovoche regala alcune sequenze della storia, composta da dodici puntate, in arrivo il 15 maggio su Hulu e BBC.Nel video che potete vedere qui sopra Frances, che ha una storia con Bobbi, incontra l’attore Nick e, nonostante il giovane sia sposato, tra i due c’è un’evidente attrazione di tipo sessuale. Bobbi, nel frattempo, si avvicina a Melissa, la moglie dell’uomo.

Element Pictures, Lenny Abrahamson e Alice Birch hanno collaborato per produrre il progetto e le puntate saranno dirette da Abrahamson e Leanne Welham. La sceneggiatura è di Alice Brich, Mark O’Halloran, Meadhbh McHugh e Susan Soon He Stanton.

Nel ruolo della protagonista Frances ci sarà Alison Oliver, un’attrice emergente che si è diplomata alla Lir Academy, la stessa dove ha studiato Paul Mescal (Normal People).

Sasha Lane (American Honey) interpreterà Bobbi, Joe Alwyn (Mary Queen of Scots) avrà la parte di Nick, e Jemima Kirke (Sex Education) avrà il ruolo di Melissa.

Parlarne tra amici racconta la storia della ventunenne Frances, una studentessa del college alle prese con alcune relazioni che la obbligano ad affrontare le proprie vulnerabilità per la prima volta. Frances ha un grande spirito da osservatrice, è cerebrale e acuta. La sua ex-fidanzata, ora miglior amica, Bobbi è sicura di sé, estroversa e coinvolgente. Le due, nonostante si siano lasciate da tre anni sono praticamente inseparabili e sono protagoniste di eventi poetici a Dublino. Durante uno dei loro show le ragazze incontrano Melissa, una scrittrice più anziana di loro che rimane affascinata dalla coppia. Bobbi e Frances iniziano a trascorrere del tempo con la donna e il marito Nick, un bellissimo, ma riservato, attore. Mentre Melissa e Bobbi flirtano apertamente, Nick e Frances iniziano un’intensa relazione segreta che sorprende entrambi. Presto il legame inizia a mettere alla prova quello tra Frances e Bobbi, costringendola a mettere in discussione ciò che pensa di se stessa e dell’amicizia a cui tiene così tanto.

