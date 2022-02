Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha pubblicato ilper il finale di stagione di, che andrà in onda la prossima settimana sul servizio streaming. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Il finale di stagione sarà scritto e diretto da James Gunn, si intitolerà “It’s Cow or Never!” e vedrà Harcourt guidare il team nel ranch dopo l’uccisione di Murn (Chukwudi Iwuji’s) da parte di Goff. Di nuovo un team nonostante il piano di Amanda Waller (Viola Davis), Peacemaker, Harcourt, la recluta Leota Adebayo (Danielle Brooks), John Economos (Steve Agee), e Vigilante (Freddie Stroma) cercheranno di salvare il mondo dall’invasione delle butterfly.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine. quando ci saranno novità a riguardo

